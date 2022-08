Fotos: todas as camisas da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

Já de olho na Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no último domingo os novos uniformes da seleção. A tradicional amarelinha e o clássico uniforme azul, com detalhes chamativos nas mangas, estão à venda desde essa segunda-feira.

Superesportes mostra, na galeria de fotos abaixo, todos os uniformes brasileiros em Copas do Mundo e conta um pouco da mudança do branco para o amarelo e o surgimento do azul como segunda cor. A seleção, contudo, nem sempre teve a camisa amarela como principal, muito menos a azul como reserva.

Único país que disputou todas as 21 edições da Copa do Mundo até então, o Brasil busca no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o sexto título mundial para aumentar a vantagem como maior vencedor do principal torneio de futebol do mundo.