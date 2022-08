Fotos: Veja 10 personagens interpretados por Jô Soares ao longo da carreira

Jô Soares saiu de cena nesta sexta-feira, 5, mas deixou um grande legado na arte. A carreira artística do apresentador e humorista começou na década de 50, na Record TV, e não parou mais. Ele estrelou diversos humorísticos não só na emissora paulista, como também na Globo, onde teve um programa solo, o “Viva o Gordo”. Sempre com um viés cômico, ele criou diversos personagens marcantes como o Capitão Gay, o Reizinho e a Vovó Nana. O artista também se destacou como apresentador e comandou os programas “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, e “Programa do Jô”, na Globo. Durante sua carreira, o humorista também esteve no teatro, escreveu diversos roteiros e lançou 10 livros. Ele morreu na madrugada desta sexta aos 84 anos. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o final de julho. A família optou por não divulgar a causa da morte e o funeral será restrito aos familiares e amigos. Confira 10 personagens de Jô ao longo de sua carreira:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook