França leva virada da Dinamarca e estreia com derrota na Liga das Nações

Nesta sexta-feira, a França perdeu para a Dinamarca, em casa, por 2 a 1, pela primeira rodada do grupo 1 da liga A da Liga das Nações. A partida, disputada no Stade de France, contou com gol de Karim Benzema para os mandantes. Já Andreas Cornelius marcou duas vezes e virou para os visitantes.

Com o resultado, os franceses dormem na terceira posição da chave e estão zerados. Os dinamarqueses vêm logo acima na tabela, com dois pontos.

A equipe de Didier Deschamps retorna aos gramados na segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), quando visita a Croácia. A Dinamarca, por sua vez, enfrenta a Áustria longe de seus domínios.

O jogo – A primeira parte foi equilibrada, mas a Dinamarca, comandada por Kasper Hjulmand, criou chances mais claras para abrir o placar e chegou a acertar a trave. Porém, mesmo com as oportunidades, os times foram para o intervalo zerados.

Na etapa complementar, o time da casa precisou de apenas seis minutos para ficar em vantagem. Após arrancada, e já dentro da área, Benzema tabelou com Christopher Nkunku, limpou três marcadores e bateu rasteiro no canto direito do goleiro, que não teve chance de defender.

Em desvantagem, a Dinamarca não deixou de pressionar o adversário e, assim, conquistou o empate. Aos 22 minutos, Cornelius foi acionado por Pierre-Emile Hojbjerg e, sozinho, de frente para o goleiro, só completou para o fundo das redes.

A pressão dinamarquesa perdurou até o fim do jogo, com a França se defendendo, apostando nos contra-ataques e até se impondo em alguns momentos, deixando o marcador em aberto. Desta forma, aos 43 minutos, Cornelius recebeu de Joakim Maehle em profundidade, ganhou na velocidade do marcador e bateu forte, no alto, para tirar a bola de Hugo Lloris. O belo gol garantiu a virada dos visitantes, em Saint-Denis, por 2 a 1.