França perde para Dinamarca na Nations League; Holanda avança para semi

Neste domingo, Dinamarca e França se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos da Nations League. Em Copenhague, os comandados de Deschamps perderam por 2 a 0. Dolberg e Olsen marcaram para os donos da casa ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, os franceses terminam na terceira colocação do grupo 1, com cinco pontos, enquanto os dinamarqueses ficam na vice-liderança, com nove. No outro confronto da chave, a Croácia venceu a Áustria por 3 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais. Os austríacos acabaram na lanterna e foram rebaixados para a Liga B.

Didier Deschamps mandou a França a campo com: Areola; Upamecano, Saliba (Clauss) e Badiashile; Pavard, Tchouaméni, Camavinga (Fofana), Griezmann (Kolo Muani) e Mendy (Truffert); Mbappé e Giroud (Nkunku).

Os dinamarqueses saíram na frente aos 33 minutos do primeiro tempo. Damsgaard recebeu de Eriksen na esquerda e cruzou para Dolberg, livre de marcação, balançar as redes.

Cinco minutos depois, veio o segundo gol. Delaney ajeitou para Olsen bater de primeira da entrada da área e ampliar o placar.

Agora, as equipes voltam a campo apenas para a estreia na Copa do Mundo do Catar (ambas estão no grupo D). No dia 22 de novembro, a França enfrenta a Austrália, às 16 horas (de Brasília), enquanto a Dinamarca encara a Tunísia, no mesmo dia, às 10 horas (de Brasília).

Holanda vence a Bélgica e se classifica

Também neste sábado, o grupo 4 também foi definido. A Holanda venceu a Bélgica por 1 a 0 com de Van Dijk, e a Polônia bateu o País de Gales por também por 1 a 0.

Com isso, os holandeses garantiram a vaga na semifinal, ficando na liderança, com 13. Bélgica (10), Polônia (4) e País de Gales (apenas um pontos, rebaixado para a Liga B) completam a classificação.

Confira o resultado de outros jogos deste domingo pela Nations League:

Azerbaijão 3 x 0 Cazaquistão

Eslováquia 1 x 1 Belarus

Ilhas Faroé 2 x 1 Turquia

Luxemburgo 1 x 0 Lituânia

Andorra 1 x 1 Letônia

Modávia 2 x 0 Liechtenstein