Frankfurt e Rangers vencem seus jogos e vão para final da Liga Europa

Eintracht Frankfurt e Rangers decidirão a final da Europa League. Nesta quinta-feira, os alemães bateram o West Ham por 1 a 0, enquanto o time escocês venceu o RB Leipzig por 3 a 1, em casa.

Jogando na Alemanha, o Eintracht não teve problemas para vencer o West Ham. Aos 19 minutos, o lateral Aaron Cresswell foi expulso por parar uma chance clara de gol.

O tento da vitória saiu aos 26 minutos. O atacante colombiano Rafael Santos Borré concluiu na pequena área passe do ala-direito Knauff. Esse foi o terceiro gol do jogador ex-River Plate na competição continental.

Na segunda etapa, com a vantagem numérica e no placar, a equipe alemã não teve problemas para administrar o resultado. O jogo marcou uma linda festa da torcida alemã, apesar dos

Ao final da partida, diversos torcedores do Frankfurt invadiram o gramado para celebrar a classificação com os jogadores.

No outro jogo da semifinal, o Rangers venceu o RB Leipzig por 3 a 1 na Escócia e reverteu a vantagem dos alemães construída no jogo de ida.

Os gols do Rangers foram anotados por James Tavernier, Glen Kamara e John Lundstram. Pelo Leipzig, Christopher Nkunku anotou o tento solitário. Na Alemanha, o Leipzig havia vencido por 1 a 0.

A final da Europa League será no próximo dia 18, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha. O Eintracht busca seu segundo título do torneio, enquanto o Ranger busca o triunfo inédito.