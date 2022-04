Fred desperdiça pênalti e Fluminense empata com Unión Santa Fe

Com uma atuação muito ruim, que culminou com um pênalti desperdiçado pelo atacante Fred no final, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fe (Argentina), no estádio do Maracanã nesta terça-feira (26), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Após este resultado o Tricolor fica na 3ª posição da classificação do Grupo H da competição com quatro pontos. A liderança é da equipe argentina, que tem um ponto a mais.

Com a bola rolando, o Fluminense apresentou muito pouco, e em momento algum deu a impressão de que poderia sair com a vitória. Porém, nos acréscimos do segundo tempo a equipe comandada pelo técnico Abel Braga teve uma grande oportunidade de garantir a vitória, quando o juiz marcou pênalti a favor do Tricolor após a bola tocar na mão do atacante Juárez dentro da área aos 47 minutos.

Cinco minutos depois, após muita discussão, Fred bateu o pênalti a meia altura e o goleiro Mele se esticou todo para defender e garantir o empate final.

Agora, o Fluminense se concentra no Brasileiro, onde enfrenta o Coritiba no domingo (1). Pela Sul-Americana, o próximo compromisso é diante do Junior Barranquilla (Colômbia), na quarta-feira da próxima semana (4).

Vitória do Internacional

Outra equipe a entrar em campo pela Copa Sul-Americana foi o Internacional, que derrotou o Independiente Medellín (Colômbia) por 1 a 0 no estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira.

A vitória, que foi alcançada graças a gol do atacante Alemão aos oito minutos do segundo tempo, deixou o Colorado na liderança do Grupo E, com cinco pontos.

O Internacional volta a jogar pela competição na próxima semana, quando visita o Guaireña no Paraguai.