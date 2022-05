Fred faz a fila andar após Bianca Andrade beijar João Guilherme

Não demorou 24 horas desde que a repercussão da ficada entre Bianca Andrade (a Boca Rosa) com o ator João Guilherme, para que Fred, ex-marido da influenciadora, aparecesse na curtição com outra mulher. Ela que, por sua vez, não fez questão alguma da discrição e chegou a publicar uma sequência de Stories no Instagram beijando o youtuber e mostrando bastante entrosamento com o solteirão do pedaço.

Em dado momento, Fred chega a servir bebida na boca dela com a própria garrafa. A morena em questão foi identificada pelo nome de Carol Cavichiolli, publicitária com cerca de 4 mil seguidores. Os dois, inclusive, já estão se seguindo no Instagram.



*****Foto-fred-youtuber No fim de 2021, no entanto, Fred foi acusado de ter traído Boca Rosa. Tudo começou quando um vídeo, em que o apresentador do canal Desimpedidos aparece com três mulheres, viralizou nas redes sociais. Fred, por sua vez, fez uma postagem no Instagram negando o ocorrido

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (8) “Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um carai e esse bbzin já é mais amado que tudo!!”, escreveu

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (6) Em setembro de 2021, Cris nasceu. A influenciadora digital usou o Instagram para anunciar o nascimento do bebê. “Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida”, escreveu Bianca

*****Foto-bianca-andrade-e-fred (10) “Defino nossa história por temporadas, como nas séries. Na primeira, nos conhecemos, apenas como amigos. Na segunda, ficamos juntos, deu certo por um tempo. Já na terceira, eram muitas brigas, nos odiamos. E, agora, vivemos a quarta fase. Desde que saí do BBB, Fred virou meu amigão e foi um caminho natural”, disse a influencer, em entrevista ao Uol

Na tarde deste sábado (28/5), Carol fez sua primeira publicação no perfil após a repercussão do vídeo. “Oi fãs”, escreveu ela, que seque aumentando o números de seguidores pouco a pouco.

A separação de Fred e Bianca

Pais do pequeno Cris, que completará o primeiro ano de vida em julho, Fred e Bianca estão separados desde o mês de abril, em pleno Carnaval. Eles se conheceram em 2017. A relação, entretanto, passou por idas e vindas até o casal assumir o namoro publicamente, no início de setembro de 2020.

