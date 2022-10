Fred marca de fora da área e United vence Tottenham pela Premier League

O principal jogo desta tarde pelo Campeonato Inglês terminou em vitória do Manchester United. No Old Trafford, a equipe de Erik Ten Hag recebeu o Tottenham e conseguiu vitória por 2 a 0. O volante brasileiro Fred foi o autor de um dos gols da partida.

Durante a maior parte do primeiro tempo, o United foi superior ao seu adversário. A equipe tinha mais a bola e rondava mais a área dos Spurs. Os brasileiros em campo iam bem, Antony mandou na trave em chute colocado enquanto Casemiro soltou bomba de fora, de primeira, e ficou muito próximo de marcar.

O gol, porém, só saiu de fato no segundo tempo, e logo no início. Com um minuto de bola rolando, Fred dominou pela entrada da área e arriscou. A bola parecia que ia fácil para as mãos de Lloris, mas desviou na zaga para matar quaisquer chances de defesa.

Fred também participou do segundo gol. O brasileiro aproveitou sobra e tentou dominar, mas a bola foi afastada pela marcação, que jogou nos pés de Bruno Fernandes. O meia português mostrou muita categoria para bater colocado e ampliar o marcador. Um belo lance.

Com o resultado, o Manchester United vai agora aos 19 pontos e ocupa a quinta colocação da tabela. O Chelsea, primeira equipe dentro da zona de acesso à Liga dos Campeões, tem apenas um a mais. Enquanto isso, o Tottenham estaciona nos 23 pontos, na terciera posição, a quatro do líder Arsenal, que agradece pelo resultado.

Pela próxima rodada da Premier League, o Manchester United terá pela frente o Chelsea, fora de casa. A bola rola às 13h30 (de Brasília) do próximo sábado. Enquanto isso, o compromisso seguinte do Tottenham será frente ao Newcastle, em casa, às 12h30 do domingo.

Alisson pega pênalti e Liverpool bate West Ham em Anfield

Quem tmabém entrou em campo na tarde desta quarta-feira foi o Liverpool, arquirrival do United. Em Anfield, a equipe comandada por Jurguen Klopp recebeu o West Ham e conseguiu vitória magra por 1 a 0. O goleiro brasileiro Alisson foi fundamental para o resultado.

O primeiro e único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Thiago deu ótima bola para Tsimikas, aberto pela esquerda, dar cruzamento melhor ainda para uruguaio Darwin Núñez. O camisa 27 conseguiu bom cabeceio para vencer o goleiro Fabianski e dar a vitória aos Reds.

Porém, ainda na primeira etapa, aos 42, o zagueiro Joe Gomez deu carga nas costas de Jarrod Bowen, dentro da área. No campo, o árbitro mandou seguir. Porém, após consulta ao VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, o goleiro Alisson foi muito bem para buscar a batida do próprio Bowen no canto esquerdo.

Assim, o Liverpool soma mais três pontos na Premier League. No momento, a equipe tem 16 pontos e ocupa a sétima colocação, sonhando com voos mais altos na temporada. Enquanto isso, o West Ham aparece no 13º posto, com 11.

Pela próxima rodada do Inglês, o Liverpool terá pela frente o Nottingham Forest, fora de casa, às 8h30 deste sábado. Já o West Ham enfrenta, em Londres, o Bounermouth, às 16h da próxima segunda-feira.

Chelsea não sai do 0 a 0 frente ao Brentford

Outro gigante inglês a jogar nesta quarta-feira foi o Chelsea. A equipe londrina, que luta para se aproximar dos líderes da classificação, enfrentou o Brentford, fora de casa, e não conseguiu sair do empate por 0 a 0.

Com o resultado, os Blues têm agora 20 pontos conquistados na tabela da Premier League. Assim, ocupam a quarta-colocação, a sete pontos de distância do líder Arsenal. Enquanto isso, o Brentford aparece bem abaixo, no nono posto com 14 somados.

Agora, as equipes já focam em seus próximos compromissos pelo Campeonato Inglês. O Chelsea terá pela frente parada dura frente ao Manchetser United, em Stamford Bridge. A bola rola para o clássico às 13h30 deste sábado. Já o Brentford enfrenta o Aston Villa, fora de casa, às 10h do domingo.

Veja todos os resultados desta quarta-feira pela Premier League

Bournemouth 0 x 1 Southampton

Brentford 0 x 0 Chelsea

Liverpool 1 x 0 West Ham

Newcastle 1 x 0 Everton

Manchester Utd 2 x 0 Tottenham