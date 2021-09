Frei emite nota para impedir golpe em nome de igreja, com rifa falsa

Destaque



Publicado em 20 de set de 2021 e atualizado às 19:22

O representante eclesiástico da paroquia São Cosme e São Damião, o frei Vandeí Sant’Anna, utilizou as redes sociais e manteve contato com várias pessoas da comunidade na tentativa de neutralizar um possível golpista, que oferecia uma rifa no comércio itamarajuense.

“As pessoas ligaram preocupadas, porque nenhuma campanha no formato ou sentido havia sido anunciada aos fiéis, criando desconfiança na comunidade. Tudo o que fazemos aqui é comunicado ao povo na missa ou pelas redes sociais, quando usamos nosso endereço eletrônico”, explicou o frei.

“Rapidamente procuramos a pessoa e lhe esclarecemos que aquela atitude deveria cessar ou procuraria as autoridades para proceder com um queixa e processos. Percebemos que havíamos avançado na situação e daquele ponto que as coisas iriam encerrar. Posteriormente tomamos conhecimento que a pessoa necessita de cuidados e tratamento. Vamos tentar fazer o possível para ajuda-lo”, destacou o frei Vandeí Sant’Anna.