Frente fria pode provocar ventos de até 60 km/h no litoral da Bahia, diz Marinha

O litoral da Bahia pode ter ventos de até 60 km/h entre este sábado (4) e a noite do domingo (5), segundo alerta da Marinha do Brasil. O alerta inclui de Linhares (ES) até a cidade baiana de Conde, no Litoral Norte.

“O mesmo sistema poderá provocar ressaca, com ondas de direção Sul a Sudeste, com altura de até 2,5 metros, na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Ilhéus, e de Sergipe, ao sul de Aracaju, da noite do dia 4 à manhã do dia 6 de junho”, diz o comunicado da Marinha brasileira.

A Marinha pediu ainda que os navegantes da região consultem as informações mais atualizadas antes de irem ao mar.

Com essa situação, a travessia Salvador-Mar Grande teve as operações suspensas, sem previsão de retomada. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) diz que as condições adversas não permitem o funcionamento.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado à Defesa Civil Nacional, destacou a possibilidade de temporal na região nordeste da Bahia. Parte da Bahia e de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe estão em alerta laranja, que indica risco de grandes acumulados de chuva, de até 100 milímetros por dia.

A previsão é de temperaturas entre 22ºC (mínima) e 28ºC (máxima) na capital baiana até o domingo, com possibilidade de chuva. Há perigo de alagamento, deslizamento de terra, queda de árvores. A Defesa Civil tem atendimento 24 horas pelo número 199.