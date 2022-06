Frente Parlamentar e empresários sugerem aumento de biocombustível

A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel e os representantes do setor sugerem que o governo aumente a porcentagem da mistura do combustível no diesel de 10% para 12% ainda neste ano. A medida serviria para enfrentar o risco de desabastecimento no segundo semestre.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, disse que se o índice subir para 12%, haveria um incremento de 1,2 bilhão de litros na produção de biodiesel entre julho e dezembro. Na bomba, o impacto no preço seria um aumento de R$ 0,05 a R$ 0,06 por litro.

Segundo Nassar, a indústria está preparada para atender a possível demanda, mas precisa de um sinal do governo.

O deputado federal, Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defendeu o biodiesel de acusações de que causaria problemas, como entupimentos em motores, presentes numa nota técnica da Agência Nacional do Petróleo.

A nota técnica é parte de uma consulta pública sobre os óleos diesel de uso rodoviário. Segundo a ANP, os documentos disponíveis na página na internet, inclusive a nota, estão em consulta para o recebimento de comentários do mercado e da sociedade. Ainda haverá uma audiência pública para debater o tema.

