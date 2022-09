Frentista de posto onde cliente foi baleado no DF: “Estamos à mercê”

A tentativa de assalto, que deixou um cliente de 35 anos baleado no rosto, num posto de gasolina do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), acendeu um alerta para os trabalhadores da região. Em entrevista ao Metrópoles o frentista que foi alvo dos bandidos descreveu os segundos em que esteve na mira de duas armas de fogo: “Medo. Pensei que o tiro havia pegado em mim”, disse. A identidade do funcionário, de 28 anos, será preservada nesta reportagem para resguardar sua integridade.

“Este foi o segundo assalto que aconteceu. Começou a acontecer por causa da invasão. A tendência é acontecer direto. Esses dias tinha outros dois observando”, declara. A invasão a qual o funcionário se refere fica nas redondezas do Lúcio Costa, nas proximidades do posto.

Toda ação dos criminosos foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver quando dois homens iniciam o assalto, ambos armados. Um terceiro espera pela dupla próximo do local. O cliente, estava dentro do veículo, vira o alvo dos ladrões e acaba baleado. Mesmo ferido, ele consegue acelerar e fugir do trio.

“Eu fui para o computador, quando olhei para o lado, já vi eles chegando, agachados, com a arma. Na minha cabeça só deu tempo de pensar: ‘Corre, que dá tempo’. Se eles estivessem mais perto, não teria corrido”, conta.

Confira a ação dos criminosos:

“Já teve um assalto antes, há quase um ano. Levaram um celular e dinheiro de um frentista. Desde então, não havia tido mais”, relembra um dos gerentes do posto e que também pediu para não ser identificado. “De noite é bem perigoso. Aqui fica muito escuro”, lamenta.

Investigação A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura pelos três envolvidos. O caso ocorreu no início de agosto, mas só veio à tona nesta sexta-feira (2/9). Os autores estavam a pé e fugiram em direção a invasão.

O cliente ferido pediu socorro poucos metros depois de conseguir sair da mira dos bandidos e foi transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde ficou internado por seis dias e recebeu alta. O caso é investigado como tentativa de latrocínio pela 38ª Delegacia, em Vicente Pires.

O post Frentista de posto onde cliente foi baleado no DF: “Estamos à mercê” apareceu primeiro em Metrópoles.