Fritura para derrubar chefe da SSP respinga sobre procurador-geral da República

O processo de fritura enfrentado pelo secretário estadual de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, respinga por tabela sobre o procurador-geral da República, o baiano Augusto Aras. Juiz federal aposentado e respeitadíssimo nas altas cortes do Judiciário, Mandarino foi sugestão pessoal de Aras para assumir a SSP, após a Operação Faroeste tragar o antigo ocupante do posto, o delegado da PF Maurício Barbosa. Exonerá-lo sumariamente do cargo, a reboque dos desgastes gerados pela crescente onda de violência e por declarações controversas em defesa da maconha, tem potencial para criar arestas entre o governador Rui Costa (PT) e o número um na hierarquia do Ministério Público Federal (MPF).

Me dê motivo

Segundo apurou a Satélite, Rui está decidido a mudar o comando da SSP, mas quer evitar gestos que sejam traduzidos por Aras como descortesia a alguém de sua cota e a ele próprio. Para não desagradar o chefe da PGR, onde transitam investigações caras ao petista, uma saída voluntária de Mandarino ficaria na medida.

Caminho sem volta

Presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior garante que desistir da corrida presidencial é hipótese completamente descartada pelo ex-ministro Ciro Gomes. “Independente da pressão de líderes e personalidades ligadas ao PT para que Ciro abandone o páreo e ajude o ex-presidente Lula a vencer no primeiro turno, em ação agressiva e desrespeitosa, ele manterá a candidatura até o fim. Quem apostar no contrário, vai perder”, assinala. Além do cerco da militância de Lula, Félix Júnior atribui o movimento para asfixiar o pedetista ao mercado financeiro. Sobretudo, os grandes bancos, que temem eventuais medidas de Ciro contra os lucros estratosféricos do setor.

Lei do retorno

A costura tramada na surdina que levou o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador a deixar o bloco aliado ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) e virar candidato a vice-governador de Jerônimo Rodrigues (PT), considerada a maior traição na história recente da política baiana, já custou bem caro para Geraldo Júnior (MDB). Nos últimos 15 dias, o Palácio Thomé de Souza recebeu uma série de lideranças de base da capital que apoiavam o emedebista, mas resolveram encerrar a parceria.

Hora certa

Coordenadores da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado afirmam possuir uma lista com dezenas de prefeitos que aguardam apenas o início do período eleitoral para anunciar oficialmente o ingresso no palanque da oposição, a maior parte filiada a partidos alinhados ao Palácio de Ondina. O calendário da debandada tem a ver com as restrições impostas pela lei sobre repasse de verbas para convênios e obras. Até lá, querem assegurar ao menos uma fatia dos recursos.

Má-digestão

O deputado federal Mario Negromonte Júnior (PP) ficou bastante abatido com a gafe do também deputado Arthur Maia (União Brasil), que o chamou ontem de “comedor” em conversa íntima, mas captada pelos microfones da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Após o áudio viralizar nas redes e portais da imprensa, digeriu constrangimento o dia todo.