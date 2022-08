Fugiu do frio? Lívia Andrade aposta no fio-dental “invisível” para garantir a marquinha

Arrasando na gringa! Lívia Andrade deixou a galera com inveja do solzão que está curtindo durante sua viagem à Florida, nos Estados Unidos. Em um clique publicado em seu Instagram nesta quarta-feira (10), a loira encantou os fãs ao posar na praia!

Diferente daqui, a apresentadora está curtindo o verão e não deixou de evidenciar sua boa forma enquanto aproveitava um dia de praia. No auge de seus 39 anos, Lívia exibiu um corpão escultural durante seu banho de mar e deixou os seguidores do Instagram completamente apaixonados!

“Agora sim, estou pronta! Alma lavada e salgada”, brincou a apresentadora na legenda. Nos comentários, os fãs deixaram diversos elogios para a loira. “Você é mais bela que o mar”, exaltou um seguidor. “Tá na hora de voltar para o Brasil”, brincou outro internauta. “É um show de beleza”, disparou um terceiro.

Leo Dias fala sobre brigas de Lívia Andrade e Mara Maravilha: “Não eram armadas” Que tenso! Recentemente, o jornalista e colunista do portal Metrópoles, Leo Dias, relembrou do tempo em que ainda trabalhava no programa “Fofocalizando”, no SBT. Na ocasião, o jornalista falou sobre as polêmicas envolvendo Mara Maravilha e Lívia Andrade durante a apresentação da atração.

“Era eu brigando com a Mara que brigava com a Lívia [Andrade]. E aí juntou com a minha doença e eu fui morar com a Lívia, a minha vida virou um reality show. Eu virei um reality show e eu não tiro a minha culpa disso não. E fui trabalhar com o Silvio, e é o Silvio Santos, né? A minha vida gerava curiosidade por causa da Lívia”, contou Leo Dias.

“Criou-se um reality show ali no Fofocalizando, que já não era só um programa de fofoca. As brigas que aconteciam ali não eram armadas, todo dia era alguém indo para a direção pedir a cabeça do outro”, continuou o jornalista. “A impressão que eu tenho é que o Silvio Santos ficava em casa no vídeo game: ‘Adoro esse conflito’. Ele gosta dessa intriga, o Silvio é um criador de intrigas e eu acho legal isso. É entretenimento! A partir desse momento a minha vida virou um carnaval”, revelou Leo Dias em entrevista ao canal de Juju Salimeni, no YouTube.

