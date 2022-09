‘Fui agredido e torturado’, diz influenciador sequestrado na Bahia

O influenciador Leonam Andrade, 31 anos, contou que foi torturado e agredido durante as seis horas que passou no cativeiro depois de ter sido sequestrado por quatro homens armados na tarde de sábado (10), em Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

‘Eles me batiam e diziam o tempo todo que iam me matar. Chegou um momento em que ajoelhei e pedi que eles acabassem logo com aquilo”, disse ao CORREIO. Leonam é tatuador e tem mais de 15 mil seguidores no Instagram.

O influenciador estava em um bar com amigos quando os sequestradores chegaram armados por volta das 14h, abordaram o grupo em que ele estava, e o forçaram a entrar no carro. Levado para o cativeiro, na zona rural de Santo Antonio de Jesus, Leonam disse que teve as joias roubadas, um prejuízo de aproximadamente R$ 60 mil, e foi ameaçado de morte caso não fizesse um pagamento de R$ 100 mil através de pix.

“Consegui ligar para meu padrasto, que começou a negociar com eles e chegou a fazer uma transferência. Mas eles queriam R$ 100 mil, que nós não tínhamos, mas prometemos tentar conseguir para pagar depois”, conta Leonam. Ele foi esfaqueado na perna, agredido e ameaçado.

Leonam Andrade (Foto: Reprodução)

Enquanto o padrasto procurava a polícia, Leonam foi deixado na BR-101, próximo ao município de Laje, por volta das 20h. “Eu fiquei 40 minutos andando, com a perna sangrando, sem que ninguém parasse. Até que o segurança de uma empresa me reconheceu porque minha foto já estava sendo compartilhada em todos os grupos [de WhatsApp] da cidade, e me ajudou”, disse.

O influencer foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, onde levou quatro pontos na perna. Ele foi em seguida levado para a delegacia, onde prestou depoimento.

Dois suspeitos foram presos ainda na noite de sábado (11) após denúncias apontarem que um veículo suspeito estava no terminal do ferry-boat, em Bom Despacho. Outros dois que estavam a caminho de Salvador, em outra embarcação, foram presos no Terminal da França.

Leonam reconheceu os quatro suspeitos na tarde deste domingo (11). Ele disse que mesmo com a prisão, teme que outros criminosos ameacem sua família. “Eu sou muito conhecido na cidade, participo de eventos, já foi candidato a vereador, e por mais que eles tenham usado minhas rede sociais para me monitorar, acredito que alguém ligado a mim passava informações. Os sequestradores sabiam onde eu morava, quem era minha família, meu irmão”, contou Leonam.