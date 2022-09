Funcionária é demitida de hotel após filmar vocalista do Guns N’ Roses

Os integrantes da banda Guns N’ Roses desembarcaram em Manaus na última segunda-feira (29/8) para dar início à turnê no Brasil. Uma funcionária do hotel em que eles estão hospedados, localizado no centro da capital, acabou demitida após filmá-los.

Identificada como Tairine, a funcionária gravou o momento em que Alx Rose vai até a frente do hotel acenar para fãs que estavam na porta. “Good Night! Senhor, obrigado, senhor! Perfeito! Jesus amado do céu. Obrigado, Deus por esse momento. Ô Deus pai! Eu posso morrer agora”, diz a funcionária.

Logo depois, foi demitida e fez um desabafo nas redes sociais. Segundo a mulher, a direção do hotel havia passado instruções para os funcionários e uma das principais orientações era não filmar a banda.

“Não corri, não gritei, mantive a postura e respeitei todos eles, mas a minha saga por um autógrafo continua. Quem puder me ajudar eu agradeço de todo meu coração. Isso vai ficar pra história da minha vida, da minha filha, por gerações e gerações”, disse.

Nessa quarta-feira (31/8), Duff McKagan, baixista da banda, aproveitou a estadia em Manaus para fazer um mergulho com botos, enquanto não chega o dia do show. O grupo se apresenta nesta quinta (1º/9), na Arena da Amazônia.

É a primeira apresentação dessa atual temporada em solo brasileiro, que ainda terá uma participação no Rock in Rio, no dia 8 de setembro, além de shows em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Porto Alegre.

É a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil. A última foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

