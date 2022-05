Funcionário fofo do mês: 3 bichinhos trabalhadores que têm até crachá

Há algum tempo, empresas espalhadas por todo o mundo têm permitido que os funcionários levem seus pets para o local de trabalho. Contudo, em alguns casos, os próprios bichinhos ganham um “cargo” no empreendimento (com crachá e tudo o mais).

Recentemente, os cachorros de Luísa Sonza roubaram a cena ao ganhar crachás da Sony. Isso aconteceu após a cantora anunciar nessa quarta-feira (18/5) que assinou um contrato de US$ 20 milhões, cerca de 100 milhões de reais com a Sony, e seus doguinhos não ficaram de fora. Em um vídeo publicado no Instagram da bela, tanto ela, quanto seus pets, assinam o contrato com a gravadora.

E nada mais fofo do que ver essa e outras histórias desses pequenos fazendo a diferença por aí. Pensando nisso, o Metropolés reuniu as melhores. Confira:

Sully

Não existe concorrente à altura para desbancar o cão Sully como funcionário do mês no hospital SSM Health St. Joseph, no Missouri (EUA). O golden retriever é um cachorro de terapia que visita o hospital todos os dias para ajudar a aliviar o estresse dos funcionários durante a pandemia do novo coronavírus.

Sully pertence à diretora de enfermagem do departamento de emergência do hospital, Erika Jensen. A funcionária contou ao Fox 2 Now que leva o bichinho para o trabalho com ela porque eles enfrentam altos e baixos no combate à covid-19.



Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph 1 Sully é um cachorro de terapia e vai ao hospital diariamente

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph 3 Ele alivia a tensão e o estresse da equipe

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph 5 E passa as mais variadas datas no hospital

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph 2 O cachorrinho também faz sucesso com pacientes

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph 4 Sully é o funcionário mais querido do hospital

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Sully cachorro de terapia SSM Health St. Joseph Sully faz suceso na equipe médica

Foto: SSM Health St. Joseph/Divulgação

Alfredo

Alfredo é o chefe de pista de um posto de gasolina localizado na Zona Norte de Teresina. O cachorro Sem Raça Definida (SRD) chegou ao local há aproximadamente 7 anos e nunca mais saiu.

De acordo com os funcionários em entrevista ao G1, Alfredo pertencia ao dono de uma oficina mecânica próxima, mas escolheu o posto como nova moradia após viagem de seu antigo dono. Lá recebeu cuidados, carinho e comida e desde então, não sai de lá.

O nome veio após um ex-funcionário do estabelecimento homenagear um cliente do local. A ideia do crachá partiu do ex-gerente, Romário Bitencourt, que decidiu personalizar e oficializar Alfredo como funcionário do posto. Ele garantiu, em entrevista ao site, que Alfredo cumpre a carga horária direitinho, fiscalizando o trabalho e verificando o estado dos pneus dos veículos.



Alfredo trabalha em um posto de gasolina O pequeno é chefe de pista

Reprodução/ Twitter

Alfredo trabalha em um posto de gasolina Alfredo trabalha em um posto de gasolina

Reprodução/ Twitter

Bino

Funcionários e clientes de uma empresa localizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, receberam uma fofa aquisição no quadro de funcionários: um gatinho. Batizado de Bino, ele é um simpático felino que sempre aparecia no local e ganhou até cargo.

Em entrevista ao G1, funcionários da empresa contaram que o pequeno chega no horário, interage com trabalhadores, clientes e tem até horário de almoço. Após algum tempo, Bino logo virou mascote, deixando todos apaixonados pelo jeito dócil, calmo e carinhoso.

Segundo a atendente Lara Beatriz Veloso, o felino também auxilia em situações estressantes. “O Bino tem ajudado bastante, porque, às vezes, o contribuinte chega nervoso ou alterado por alguma pendência, e o Bino acaba chegando e acalmando a pessoa”, contou ao G1.

Além de encantar os funcionários, Bino também conquista cada cliente que chega até a unidade. As pessoas brincam, fazem carinho e se divertem com o gato. Tanto amor e simpatia fizeram com que o bichinho fosse promovido: ele agora é atendente e tem um crachá oficial de funcionário. Fofo, não é?



Gato ganha cargo de atendente em empresa de São Paulo O pequeno foi batizado de Bino

Reprodução/ Twitter

Gato ganha cargo de atendente em empresa de São Paulo Ele ganhou o cargo de atendente na empresa

Reprodução/ Twitter

Gato ganha cargo de atendente em empresa de São Paulo Ele se tornou queridinho de funcionários e clientes

Reprodução/ Twitter

O post Funcionário fofo do mês: 3 bichinhos trabalhadores que têm até crachá apareceu primeiro em Metrópoles.