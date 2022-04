Funcionários da Rede Alba ganham Programa de Saúde

A Fundação Paulo Jackson (FPJ), mantenedora da Tv e Rádio Alba, lançou, nesta sexta-feira, 1º, um programa voltado para a saúde e bem-estar integral de seus funcionários. Com a sigla “bomTVbem”, que se lê “bom te ver bem”, o programa visa a melhoria em sua prestação de serviço.

O evento para o lançamento do programa, que aconteceu nos estúdios da TV Alba, é parte da comemoração pelos 15 anos de existência da emissora. Segundo a instituição, dentre as ações a serem implementadas estão a reforma do próprio estúdio; a interiorização do canal com a ampliação do alcance do satélite, que agora chegará a Barreiras e região; além da integração ao projeto Digitaliza Brasil, que vai alcançar mais 117 cidades na Bahia, chegando cada vez mais perto do povo do povo através do canal aberto. Outra novidade é o lançamento do Documentário Paulo Jackson, que em breve estará sendo veiculado na programação.

A conscientização do bem-estar físico, corporal e mental de cada indivíduo para uma melhor qualidade de vida foi tema das palestras que contou com a participação da psicóloga Mônica Viana e do fisioterapeuta Ícaro Belmonte. Madrinha do programa, a médica e deputada estadual Fabíola Mansur enviou uma mensagem especial para os funcionários da TV Alba. “Vou lutar para que (esse programa) se estenda além dos colaboradores da TV e alcance todos os servidores da Assembléia Legislativa da Bahia”, disse.

Com um público digital de mais de 3 milhões de espectadores, a TV Alba aumentou a produção de conteúdo – que saiu da veiculação de apenas 1 para 15 boletins de notícias diários. Atualmente, a Rede já conta com mais de 25 programas de conteúdos próprios na grade e firmou diversas parcerias e convênios com outros órgãos estaduais para troca de conteúdo.

A rede também integra parceria inédita na Bahia de uma TV pública com uma empresa privada, o Jornal A TARDE. Cada deputado dispõe de uma página inteira no jornal que está nos 417 municípios baianos. Além do programa audiovisual Municípios, comandado pela jornalista Luana Brito, que é disponibilizado no Portal A TARDE, que tem alcance de mais de 14 milhões de usuários.