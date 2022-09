Funcionários do rei Charles serão demitidos e sindicato manifesta crítica

A rainha Elizabeth II morreu na semana passada e seu filho, o rei Charles III, ficou no lugar do monarca de 96 anos. No entanto, a chegada dele no Palácio de Buckingham teve mudanças drásticas para alguns funcionários. Isso porque as pessoas que trabalharam com ele enquanto herdeiro, serão demitidos em breve.

De acordo com site Reuters, Charles, que teve o seu nome circulado na mídia devido aos ‘dedos de salsicha’, vai se mudar da Clarence House, sua casa em Londres por décadas, para o Palácio de Buckingham é um processo interno de demissões iniciado há alguns dias. Um porta-voz da casa britânica informou que as demissões são ‘inevitáveis’.

“Nossos funcionários prestaram um serviço longo e leal e, embora algumas demissões sejam inevitáveis, estamos trabalhando com urgência para identificar funções alternativas para o maior número possível de funcionários”, contou.

Até 100 funcionários perderão os seus empregos, principalmente aqueles que trabalham há décadas no palácio, segundo o jornal The Guardian. Entre os trabalhadores, há aqueles que faziam trabalhos pessoais para a monarquia e até quem sabe de informações do escritório.

A decisão de Chales chamou a atenção do Sindicato dos Serviços Públicos e Comerciais, que condenou a situação como “sem coração”.