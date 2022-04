Fundo do Bahrein inicia due dilligence para comprar Milan

A empresa de investimentos bareinita Investcorp iniciou uma due dilligence para uma possível aquisição do Milan, clube hoje controlado pela gestora de recursos americana Elliott. Essa etapa prevê uma análise detalhada das contas da equipe rossonera, que disputa o título da Série A italiana na atual temporada.

A notícia chega um dia após a revelação de que a Elliott negocia com exclusividade com a Investcorp, que estaria disposta a desembolsar cerca de 1 bilhão de euros para comprar um dos clubes mais vencedores na história do futebol europeu.

Esse valor incluiria as dívidas da equipe rossonera, mas ainda não foi confirmado oficialmente. Uma eventual venda, no entanto, só seria concluída após o fim da Série A, que tem o Milan na liderança com 71 pontos, faltando apenas cinco rodadas para serem disputadas.

O time de Milão não é campeão italiano desde 2011, mas voltou a brigar por posições de destaque sob a gestão Elliott, que colocou 700 milhões de euros nos caixas do clube desde 2018, quando tomou seu controle das mãos do chinês Yonghong Li.

O presidente da Investcorp, Mohammed Al Ardhi, já fez um aceno à torcida milanista neste sábado (16) ao parabenizar a equipe pela liderança da Série A. “Parabéns ao Milan por voltar ao topo da liga italiana. Feliz Páscoa para o clube, seus fãs e todos os que celebram essa ocasião. #SempreMilan”, escreveu o gestor no Twitter. (ANSA)