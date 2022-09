Funeral da rainha: Beckham pega fila para se despedir de Elizabeth II

O ex-capitão da Seleção Inglesa David Beckham foi visto na fila do funeral da rainha Elizabeth II nesta sexta-feira (16/9). Desde a noite de quarta-feira (14), milhares de pessoas têm comparecido ao Palácio de Westminster, em Londres, para se despedir da monarca, que morreu no dia 8 deste mês, aos 96 anos.

O ex-jogador de Manchester United e Real Madrid relembrou momentos com a rainha durante conversa com a “Sky News”. Permanecendo na fila desde a madrugada para se aproximar do caixão, ele lamentou a perda da monarca: “Este dia sempre seria um dia difícil”.

Presente em cerimônias da família real – como o casamento do Príncipe Harry com a duquesa de Sussex, Meghan –, Beckham mandou um recado à monarquia britânica. “Nossos pensamentos estão com a família, é muito especial ouvir todas as histórias das pessoas aqui.”, disse o ex-jogador.

Também relembrou um momento especial vivido ao lado da rainha, quando recebeu a Ordem do Império Britânico, em 2003. “O momento mais especial para mim foi receber minha OBE. Levei meus avós comigo, que eram grandes monarquistas”, lembrou.

“É um dia triste, mas um dia para ser lembrado”, concluiu. Mais cedo, durante entrevista à “ITV News”, Beckham contou que chegou cedo, achando que enfrentaria uma fila menor, mas se surpreendeu. “Achei que chegar às 2h da manhã seria um pouco mais calmo, mas estava errado”, declarou.