Furtos de cabos de energia deram desfalque de R$ 600 mil ao DF em 2022

De janeiro a julho deste ano, a Neoenergia Brasília registrou 127 ocorrências de furto de cabos na rede subterrânea da Asa Norte. Os crime causaram um prejuízo financeiro de mais de R$ 600 mil aos cofres do DF.

Segundo comerciantes, casos desta natureza estão cada vez mais frequentes na Asa Norte. Um dos empresários que atua na 107 Norte relatou ao Metrópoles que nos últimos dois meses registrou cinco boletins de ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF) por conta de furtos de cabos no bloco em que fica a pizzaria da qual é dono.

“Está uma onda de roubos de cabos de energia em Brasília e, nos últimos dois meses, tivemos os cabos roubados cinco vezes no nosso condomínio. E não é um roubo de amador. Para tirar esses cabos de energia é preciso umas três pessoas e transporte. Realmente é um crime organizado”, comenta João Pedro de Sousa Dornelas, 23 anos.

O dono da Barra Napoli Pizzeria Napoletana narra que a loja está na quadra há um ano e sete meses. “Isso tem nos afetado muito, pois ficamos sempre sem energia e acabamos perdendo alimentos e insumos, no geral. É um terror”, lamenta.

Na última sexta-feira (26/8), ele foi surpreendido com mais um furto de cabos no condomínio. “Já abrimos ocorrência, já discutimos sobre policiamento, estamos investindo em câmeras de segurança, mas nada parece estar surtindo efeito, pois a cada dia eles estão roubando mais”, diz João.

Em nota, a Neoenergia disse que “tem trabalhado, em parceria com as forças de segurança pública, para combater essa prática criminosa”. A empresa já iniciou a implantação de sistemas eletrônicos de segurança em subestações e galerias subterrâneas para limitar o acesso às instalações de pessoas não autorizadas e repassar para as autoridades policiais informações estratégicas que possam auxiliar na identificação e prisão de criminosos.

Ainda de acordo com a distribuidora, há também outras ações de inteligência sendo executadas, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF, para coibir esse crime. “Entre elas, destacamos a linha telefônica direta para validação dos serviços técnicos suspeitos realizados em nossa rede”, informou.

