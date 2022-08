Futebol após a novela só é bom para a Globo. O resto que “se exploda” 

A propaganda eleitoral gratuita, que começará na próxima sexta-feira (26/8) vai obrigar a TV Globo a alterar os horários dos jogos no meio da semana, passando das 21h30 para as 21h45.

Durante o período da propaganda política, a Globo deverá começar o Jornal Nacional antes do horário eleitoral, das 20h às 20h30, e a novela Pantanal entrará às 20h55, ficando no ar até o início dos jogos.

Isso nos remete a uma discussão que já saiu da pauta, mas não deixa de ser importante: por que os jogos de futebol começam tão tarde no Brasil? Sabemos que é uma imposição da TV Globo, detentora dos direitos dos jogos, e visa não atrapalhar o horário comercial da novela das nove.

Tudo bem, é um assunto a ser considerado. Mas o que não podemos deixar de questionar são os transtornos que provocam um jogo que começa quase as dez da noite. É muito ruim para o jogador – obrigado a uma longa espera em hotéis concentrações – e ainda pior para o torcedor.

Estamos falando do torcedor que vai ao estádio, usa transporte público, paga ingresso caro e, invariavelmente, volta pra casa de madrugada, preocupado com a segurança e com o compromisso de acordar cedo na quinta-feira para trabalhar.

Eu sei que não vai adiantar de nada recolocar esse assunto na pauta. Isso faz parte de um acordo que envolve não apenas a CBF e a Globo, mas a aprovação de todos os clubes. Quem é louco de querer mexer com a novela das nove? Quem?

Mas vale a pena lembrar que, na Europa, onde as verbas de TV são infinitamente maiores do que as nossas, os jogos do meio de semana começam às 19h45. Antes das dez da noite, o torcedor já está na sua casa; e o transporte público leva e traz as pessoas com conforto e segurança.

Pra eles certamente será sempre mais sensato mexer no horário da novela. Se tiver novela.

