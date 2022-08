Futebol de cegos: Brasil vence Grand Prix e garante vaga em Mundial

A seleção brasileira masculina de futebol de cegos garantiu vaga no Mundial do ano que vem, em Birminghan (Inglaterra), ao conquistar o título inédito do IBSA Grand Prix, em Puebla (México). A decisão do título foi contra a rival Argentina no domingo (8). Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, os brasileiros levaram a melhor na cobrança de pênaltis, com vitória por 3 a 2. Triunfo com gosto de revanche: na primeira fase do torneio a seleção sofreu revés de 1 a 0. A terceira colocação ficou com o México que derrotou a Costa Rica, também nos pênaltis, por 4 a 3.

Na decisão nas penalidades, Cássio, Nonato e Jardiel converteram para o Brasil. Do lado Hermano, Maxi Espinillo e Heredia balançaram a rede, mas Braian Pereyra desperdiçou ao mandar no travessão do goleiro Matheus,

¡SE ACABÓ! 🇧🇷⚽️🏆 ¡BRASIL ES CAMPEÓN DEL IBSA BLIND FOOTBALL WORLD GRAND PRIX PUEBLA 2022! 🇧🇷🏆 ¡EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN, LA VERDE-AMARELA SE HA CORONADO! 🙌🏽👏🏽🥇🇧🇷#IBSA #Paralympics #Soccer pic.twitter.com/aAGzQg1xdV — IBSA Blind Football Grand Prix Puebla 2022 (@IBSAPuebla2022) August 7, 2022

“Fico muito feliz, principalmente por mais um título, por garantir a vaga no Mundial e ter feito uma excelente competição. Pude ajudar o Brasil com duas defesas na final. Isto é fruto do trabalho, a gente tem treinado muito. É comemorar um pouco, mas já virar a chave e pensar na Copa América”, disse Matheus, que foi eleito o melhor goleiro do torneio, junto com o argentino Germán Mulek.

Com a vitória sobre os argentinos, o Brasil reafirma sua hegemonia diante do rival: em 25 finais disputadas desde 1997, a seleção venceu 22 e perdeu apenas três. Neste ano, além do Grand Prix no México, o Brasil faturou a Copa Tango (também superando os hermanos) e o Desafio das Américas.

O próximo compromisso da seleção será a Copa América, a partir de outubro, em Córdoba (Argentina).