Gabi Martins desabafa sobre participação em reality: “Fui chamada, sim!”

Na tarde desta terça-feira(16), a ex-BBB Gabi Martins revelou em seus stories que recebeu o convite para participar de mais um reality, a “A Fazenda 14” com estreia prevista para setembro de 2022.

A cantora disse abertamente que recusou o convite da emissora, a Record TV, e não será uma das fazendeiras deste ano. “Muita gente tá mandando mensagem dos sites postando [que vou para A Fazenda] e eu vou falar aqui. Gente, eu não vou pra Fazenda, eu fui chamada, sim, mas eu não vou pra Fazenda esse ano, não é o momento pra mim, eu tô focada nos shows, na minha música”, declarou.

Na sequência, a loira deu um pequeno spoiler sobre um possível participante já confirmado. “Conheço pessoas que vão, inclusive vou torcer, tá, pessoas que conheço [vão para A Fazenda], que são próximas a mim”, revela a ex-BBB. Para quem será a torcida da loira?

Gabi Martins fala sobre vida de solteira Durante entrevista ao portal do ‘GShow’, a sertaneja contou como está a vida de solteira. “Desde que fiquei solteira tem bombado mais. Está um pouco complicado, não está dando para administrar muito, não”.

Solteira desde o término com o ex-namorado, o cantor Tierry, Gabi disse que está bem assim e quer curtir seu atual status de relacionamento durante um tempo. “Namorei um tempo e estou na fase de me curtir. Quando estou solteira, aproveito para ser solteira, estar 100% livre, ter vários contatinhos, beijar muito. Quando estou namorando, sou 100% fiel, companheira, parceira, aproveito pra me dedicar a pessoa. No momento, estou gostando de estar assim”, confirma.

Vele relembrar, o ex-casal ficaram quase dois anos juntos e terminaram em janeiro deste ano e, atualmente, não se falam mais.

