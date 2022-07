Gabi Martins resolve rebolar no barco e fã dispara: “Bumbum não coube na calça jeans”

Arrasou na dancinha! Gabi Martins impressionou os internautas com um vídeo apaixonante publicado em seu Instagram nesta quinta-feira (28). Enquanto curtia um passeio de barco, a ex-BBB resolveu gravar uma coreografia e, claro, deu o que falar nas redes sociais.

+ Gabi Martins se descuida com o biquíni enquanto faz dancinha do TikTok na praia: “Lascou”

Com um look estiloso e basiquinho marcando suas curvas, a cantora arrasou na dancinha e deixou os seguidores do Instagram babando com o vídeo de tirar o fôlego. A loira foi elogiada pelos internautas por conta de seu gingado arrasador, como sempre!

“Ai Gabriela”, disparou o influenciador Victor Igoh, que é apontado como atual affair da cantora. “Avisa que aqui tem a beleza”, elogiou outro internauta nos comentários da publicação. “A única famosa que eu sigo aqui no Instagram”, admitiu outra seguidora. Assista ao vídeo:

Gabi Martins fala sobre tatuagens em homenagem ao ex-namorado Decidiu cobrir! Recentemente, em entrevista ao “TV Fama”, Gabi Martins explicou sua decisão de redesenhar as tatuagens que fez enquanto ainda se relacionava com o cantor Tierry. A cantora revelou que acreditava que a relação era para sempre, por isso, fez as tatuagens na época.

“Quando a gente faz a tatuagem acredita que a relação vai ser para sempre, e o desenho também, mas quando termina vê que não foi, por isso decidi fazer outra por cima. Vou colocar ‘Te amo Jesus’ porque este sim é um amor para sempre”, contou a loira.

Gabi ainda completou falando sobre sua vida amorosa: “as pessoas têm muita curiosidade na minha vida amorosa, mas eu já me acostumei com isso. Não me prendo mais. Se eu tiver vontade, vou fazer, mesmo que seja frente ao público ou não. Assumo o que eu faço”.

