Gabi Nunes marca duas vezes e Brasil vence Hungria por 3 a 1

A seleção brasileira feminina de futebol venceu a primeira partida do ano com placar de 3 a 1 sobre a Hungria, em amistoso na tarde desta segunda-feira (11), na cidade de San Pedro de Pinatar, na Espanha. Gabi Nunes marcou duas vezes de cabeça e Bia Zaneratto honrou o retorno à equipe comandada por Pia Sundahage com um golaço, de fora da área. A volante Anna Csiki descontou para as húngaras em cobrança de pênalti.

VITÓRIA DAS #GuerreirasDoBrasil! 💚💛 Com dois gols da Gabi Nunes e um da Bia Zaneratto, ganhamos da Hungria por 3×1! Obrigada pela torcida e vamos juntas por mais! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/amqAiwyjsX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 11, 2022

A equipe brasileira começou mais ofensiva. Aos 11 minutos, Kerolin levou perigo ao gol das adversárias com um chute de fora da área, que saiu pela linha de fundo. Três minutos depois, após escanteio, Gabi Nunes cabeceou para o fundo da rede e colocou o Brasil na frente do marcador. Após sofrer o gol, a equipe húngara se fechou e as brasileiras tiveram mais dificuldades pra finalizar.

No segundo tempo, com sete minutos de bola rolando, a atacante Bia Zaneratto disparou pelo meio, em jogada individual, e ampliou para o Brasil com uma bomba certeira de fora da área. A camisa 16 comemorou muito, já que foi desconvocada várias vezes em 2021, quando atuava pelo Wuhan (China), por conta da pandemia de covid-19. E no início deste ano também ficou de fora da seleção ao testar positivo para o vírus SARS-Cov-2.

E não demorou muito para sair o terceiro gol brasileiro. Aos 15 minutos, Adriana cruzou na medida para Gabi Nunes, atacante do Madrid CFF, marcar o segundo dela na partida. A Hungria descontou aos 29, em cobrança de pênalti da volante Anna Csiki. Já aos 40 minutos, por pouco o Brasil não ampliou. Em contra-ataque veloz, Bia Zaneratto lançou a meia-campista Adriana, que chutou cruzado e por um triz a bola não entrou.