Gabily se descuida com tamanho da blusa e acaba não cobrindo o que devia: “Olha pro lado”

Musa de verdade! A cantora Gabily pegou os internautas de surpresa nesta quinta-feira (29) ao divulgar cliques de um novo ensaio em seu perfil do Instagram, que deixou a galera babando. A funkeira impressionou com a escolha de seu look e não decepcionou os fãs com os cliques ousados!

+ Mirella levanta a blusa para empinar melhor seu bumbum gigante: “Me empolguei um pouco”

A cantora caprichou na produção usando um look nada básico, com muita pele à mostra enquanto posava para os cliques. Gabily apostou numa calça no modelo flare e arrematou a produção usando um top com formato de estrela, que evidenciou ainda mais a boa forma da morena.

“Me faltam elogios para definir a beleza dessa mulher”, comentou um seguidor na publicação. “Na fila da beleza ela passou umas mil vezes”, disparou outra internauta, exaltando a cantora na ocasião. “É por isso que eu sou completamente apaixonado nela”, admitiu um terceiro. Confira os cliques da musa:

Gabily sofre abordagem policial por dirigir carro de luxo: “Me senti constrangida” Que tenso, gente! Recentemente, a cantora Gabily passou por maus bocados enquanto dirigia por uma blitz de policiais. A funkeira foi abordada e questionada sobre a procedência de seu carro, que é um modelo de luxo avaliado em cerca de R$400 mil, segundo a tabela FIPE.

“Ele perguntou: ‘o carro está no seu nome?’. E perguntou: ‘o que você faz? É DJ?’. Eu disse ‘não, sou cantora’. Ele [emendou], ‘de funk?’, e eu [respondi] ‘é’. Ele disse: ‘Esse pessoal do funk é f*da. Vou passar um scanner no seu carro, porque ele é campeão de clonagem’”, contou a musa através do Instagram Stories.

“Como se uma mulher não pudesse ter um carro desse porte. Falando do funk, como se ser funkeiro fosse algo ruim ou de gente criminosa. Me senti sem reação, juro. O cara me abordou antes da Lei Seca e nem fez teste de bafômetro”, continuou a funkeira em seu desabafo.

Gabily é dona de uma Evoque, da marca Land Rover, e refletiu sobre a situação: “Imagina se eu chego para ele e falo ‘ih, esses policiais são f*da’. Já iria presa por desacato. Achei um deboche, um desaforo. Tive que me segurar para não falar umas verdades, é porque eu tava sozinha também, e mulher é f*da”.

