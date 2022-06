Gabriel Jesus acerta ida ao Arsenal, e Palmeiras pode lucrar R$ 20 milhões

Gabriel Jesus está perto de ser anunciado como novo reforço do Arsenal, da Inglaterra. O brasileiro deixa o Manchester City por 45 milhões de libras e acertará um novo contrato com o clube londrino por cinco temporadas. Clube formador do atleta, o Palmeiras deve embolsar um valor importante com o negócio.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os Gunners vão pagar 45 milhões de libras pelo jogador. Em reais, este valor chega a quase 290 milhões. Quando vendeu Gabriel Jesus ao Manchester City, o Verdão manteve 5% de seus direitos econômicos.

Além disso, o Palmeiras tem direito a 2% do negócio pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. A quantia é referente ao período em que o atleta atuou nas categorias de base do clube, entre 2013 e 2016. Assim, o Verdão recebe 7% do valor total da operação e lucra R$ 20 milhões com a ida de Gabriel Jesus ao Arsenal.

Diretor técnico do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar e o treinador Mikel Arteta foram essenciais para a decisão de Jesus trocar o atual campeão inglês Manchester City pelos Gunners. Arteta trabalhou com o atacante quando foi assistente de Pep Guardiola nos Citizens.

A chegada de Erlin Haaland, ex-Borussia Dortmund, e de Julián Álvarez, ex-River Plate, também impactam na decisão de deixar o Manchester CIty. Gabriel Jesus foi contratado em 2017 e, nas últimas temporadas, vem jogando mais como ponta do que centroavante na equipe de Guardiola. O atacante entraria em seu último ano de contrato e quer mostrar serviço para ser convocado para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Em 236 jogos pelo Manchester City, Gabriel marcou 95 gols e deu 46 assistências. Nunca conseguiu ocupar o status de titular nos Citizens e, na última temporada, o atacante de 25 anos marcou oito vezes em 28 aparições no Campeonato Inglês.

Esta será a quarta contratação do Arsenal nesta janela de transferências. Gabriel Jesus se junta a Marquinhos, ex-São Paulo, Matt Turner, ex-New England Revolution, e Fábio Vieira, ex-Porto.