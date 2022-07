Gabriel Jesus cria o caos, diz técnico do Arsenal

O técnico Mikel Arteta está encantado com início do atacante Gabriel Jesus com a camisa do Arsenal. Na noite deste sábado, o brasileiro marcou mais uma vez com a camisa do clube, desta vez na vitória diante do Everton, em amistoso de pré-temporada.

“Ele cria o caos”, definiu o comandante do Arsenal após o confronto. “O Gabriel sempre cria incertezas, está toda hora na frente do gol adversário”, emendou.

Gabriel Jesus é o principal reforço do Arsenal para a temporada 2022/23. Os Gunners desembolsaram 45 milhões de libras (R$ 291 milhões) para contar com o jogador que estava no Manchester City.

Gabriel Jesus: poder para o Arsenal

Para Mikel Arteta, Gabriel Jesus tem talento para mudar o patamar do Arsenal. A ideia do clube é bater de frente com as grandes potências da Inglaterra nos últimos anos: Manchester City, Liverpool e Chelsea.

“Ele (Gabriel Jesus) é uma ameaça real e é disso que precisamos. E então ele é único. No momento em que entregamos a bola, ele está imediatamente ativo, pressionando e colocando seu time atrás dele”, explicou Arteta, que ainda falou sobre a importância do brasileiro no elenco.

“É um jogador que tem muitas habilidades de liderança, posso ver imediatamente o que ele está fazendo com os meninos e ele é o tipo de cara que queremos”, encerrou Arteta.