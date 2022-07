Gabriel Jesus faz hat-trick e dá show na goleada do Arsenal sobre Sevilla

Gabriel Jesus continua brilhando na pré-temporada do Arsenal e desta vez foi destaque de uma impiedosa goleada sobre o Sevilla. Neste sábado, o time inglês superou o rival espanhol por 6 a 0, na disputa da Emirates Cup.

Inspirado, Gabriel Jesus marcou três vezes na goleada do Arsenal. O atacante brasileiro balançou as redes aos 13 e aos 15 minutos da etapa inicia e aos 32 minutos do segundo tempo.

Os outros gols do Arsenal foram marcados por Saka, duas vezes no primeiro tempo, e Nketiah, que encerrou a goleada diante dos espanhóis aos 43 minutos da etapa final.

Gabriel Jesus em alta no Arsenal

Gabriel Jesus tem sido o grande destaque da pré-temporada do Arsenal. Recentemente, o técnico Mikel Arteta chegou a dizer que o brasileiro criava o caos nas defesas adversárias.

Em negociação com o Manchester City, o Arsenal desembolsou 45 milhões de libras (R$ 291 milhões) para ter Gabriel Jesus como o comandante do seu ataque na temporada 2022/23.