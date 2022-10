Gabriel Jesus marca, e Arsenal derrota o Tottenham no derby de Londres

E deu Arsenal no derby do norte de Londres. Os Gunners venceram o Tottenham por 3 a 1 na manhã deste sábado, com gol de Gabriel Jesus, e garantiram a liderança do Campeonato Inglês, com 21 pontos. Agora, mesmo que o Manchester City vença o clássico contra o Manchester United, neste domingo, não alcança o time londrino na ponta da liga nacional. Os Spurs, por sua vez, perderam a invencibilidade no torneio.

O confronto foi protagonizado por altos e baixos dos brasileiros presentes nas equipes. Gabriel Jesus, que chegou ao seu quinto gol na Premier League, e Richarlison, que sofreu o pênalti que resultou no gol dos Spurs, foram os destaques.

Já Gabriel Magalhães, autor da penalidade em Richarlison, e Emerson Royal, expulso por uma entrada dura em Martinelli, não foram bem. Os outros tentos da partida foram marcados por Partey e Xhaka, a favor do Arsenal, e Harry Kane, pelo Tottenham, que estabeleceu um novo recorde na competição: 100 gols em jogos fora de casa.

As equipes agora, se preparam para seus respectivos compromissos internacionais. O Arsenal recebe o Bodo/Glimt pela Liga Europa, na próxima quinta-feira. Já o Tottenham vai até a Alemanha para encarar o Eintracht Frankfurt pela Liga dos Campeões, na terça.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram movimentados em um grande jogo no Emirates Stadium. O Arsenal, superior, abriu o placar aos 19 minutos em belo chute de longa distância de Partey. A equipe de Mikel Arteta ainda contou com mais posse de bola e sufocou o rival nos 25 minutos iniciais.

No entanto, por volta dos 30, Richarlison foi derrubado por Gabriel Magalhães dentro da área e o experiente árbitro Anthony Taylor não hesitou: pênalti. Na marca da cal, Harry Kane deslocou o goleiro e empatou o clássico. A partir daí, o duelo ficou equilibrado.

Segundo tempo

Não demorou muito para Gabriel Jesus desequilibrar e ir às redes na etapa final. Logo aos três minutos, o atacante aproveitou rebote de Lloris e vacilo de Cristian Romero, e empurrou para o gol.

Em um lance despretensioso aos 16 minutos, o brasileiro Emerson Royal solou seu compatriota Gabriel Martinelli e acabou expulso, dificultando a missão dos Spurs.

Os donos da casa, que não tinham nada a ver com isso, trataram de ampliar o placar. Aos 21, Martinelli tocou para Xhaka dentro da área, que ajeitou para a canhota, venceu Lloris e colocou no fundo das redes.