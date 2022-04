Gabriel Jesus marca quatro, City goleia Watford e firma liderança no Inglês

O Manchester City não precisou de nada mais nada menos que Gabriel Jesus em campo. Neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o brasileiro comandou a goleada aplicada pela equipe por 5 a 1 e marcou quatro tentos no duelo.

Depois de ser eliminada pelos rivais na semifinal da Copa da Inglaterra, a equipe de Pep Guardiola firmou liderança no torneio com 80 pontos, quatro a menos que o segundo colocado Liverpool, e busca o título da Premier League.

Já o Watford ainda amarga a zona de rebaixamento com 22 somados e acumula agora quatro derrotas consecutivas. Mesmo se conquistasse a vitória, não sairia da 19ª colocação.

Em caminhos diferentes, os próximos compromissos das equipes não serão pela mesma competição. Antes do City entrar em campo novamente pelo Inglês, encara o Real Madrid na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira semifinal da Liga dos Campeões.

O Watford, por sua vez, recebe o Burnley no próximo sábado, às 11 horas, pelo torneio nacional.

Primeiro tempo

Logo no início o time de Pep Guardiola saiu na frente dentro de casa. Cancelo, da direita, mandou para Zinchenko do outro lado. O ucraniano mandou para o meio da área e Gabriel Jesus, com o gol praticamente escancarado, abriu o marcador para o líder da Premier League.

Inacreditavelmente Dennis perdeu a melhor oportunidade até então do empate na sequência. O nigeriano saiu na cara do gol, demorou para finalizar e acabou sendo desarmado.

Aos 21, Jesus deixou seu segundo tento no jogo. João Cancelo encontrou De Bruyne, que cruzou na medida para o camisa 9 cabecear e ampliar.

Depois, foi a vez do Watford descontar. Kamara começou a jogada pelo lado esquerdo e levou a bola para a área, batendo cruzado.

Antes de descer para os vestiários, Rodri marcou o terceiro do City. Após Jesus recuperar a bola, o ex-Palmeiras serviu o espanhol, que marcou um golaço de longe.

Segundo tempo

Com nem um minuto no marcador, o centroavante brasileiro estava novamente no ataque.

Ele driblou a defesa adversária e chegou para chutar, mas foi derrubado pelo goleiro e cravou um pênalti. O próprio cobrou e assinalou um hat-trick.

Nem dez minutos depois, a estrela de Gabriel não parava de brilhar. Grealish serviu Jesus e o camisa 9 fez tabela com De Bruyne. De primeira, o atleta mandou bonito e decretou seu quarto na goleada.

Confira outros resultados do Inglês neste sábado:

Leicester 0 x 0 Aston Villa

Norwich 0 x 3 Newcastle