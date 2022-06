Gabriel Jesus sobre fim do jejum de gols na Seleção: ‘Trabalho quieto’

A goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul por 5 a 1, nesta quinta-feira, em Seul, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo do Catar, serviu de redenção para um jogador. Há quase três anos sem balançar as redes da Seleção, o atacante Gabriel Jesus marcou o quinto gol brasileiro e comemorou bastante o feito.

Antes de marcar seu 19º gol pelo Brasil, o jogador do Manchester City não fazia um pela Seleção desde a final da Copa América de 2019 contra o Peru, no Maracanã. Desde então, foram 19 partidas do atacante revelado pelo Palmeiras pela equipe comandada pelo técnico Tite.

Depois da partida em Seul, Gabriel Jesus lembrou que trabalhou muito para viver nova fase, tanto no Manchester City, onde acabou de conquistar o título do Campeonato Inglês, quanto na Seleção Brasileira.

“Eu acredito em sorte, mas nesse caso, não. Eu trabalho bastante, quieto. Sempre trabalhei quieto, nunca fui de retrucar, responder elogio ou crítica. Nesse caso foi mais trabalho que sorte”, afirmou o atacante em entrevista ao SporTV.

Gabriel Jesus, que acabou de ser pai (o nascimento da filha Helena foi na semana passada), admitiu que “acabou diminuindo o nível” na Seleção após um bom início. “O começo que eu tive na Seleção foi muito bom. Então, a cobrança é normal. Todo jogo que eu entro quero fazer gol. Eu jogo de camisa 9, jogo de ponta, se precisar jogo em qualquer posição. Eu sempre vou procurar fazer gol”, disse.