Gabriel Medina faz comentário enigmático em foto de Jade Picon e fãs especulam romance

Após ficarem recentemente em um camarote em São Paulo, o surfista Gabriel Medina comentou em uma foto da influenciadora digital Jade Picon no Instagram. Na publicação, feita nesta terça-feira, 26, Jade Picon veste um look laranja com cortes laterais na calça. O surfista, então, comenta dois emojis. Um deles é uma calça e o segundo é uma placa de proibido andar de bicicleta. Fãs tanto da influencer quanto do atleta especulam que o comentário seja uma piada interna entre os dois e apontam um romance.

