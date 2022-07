Gabriel Medina ‘surfa’ em declaração de Caio Castro sobre pagar conta em encontros

O surfista Gabriel Medina decidiu “surfar” na declaração de pagar conta em jantar de Caio Castro. Durante participação em um podcast, o ator revelou que se sente incomodado sobre a obrigação de homens terem que pagar a conta em encontros. Em tom de brincadeira, Medina aproveitou a situação, que tem repercutido nas redes sociais, para tentar deixar a vida de solteiro. “Pô, um monte de gente discutindo quem paga ou não a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade para pagar. Triste realidade”, escreveu no Twitter. Ele ainda acrescentou risadas à postagem e emojis de coração partido e uma cara de triste. Medina está solteiro desde janeiro, quando encerrou o casamento com a modelo Yasmin Brunet.

Po um monte de gente discutindo quem paga ou nao a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade pra pagar Kkkkkkk — Gabriel Medina (@gabriel1medina) July 28, 2022