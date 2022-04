Gabriel Monteiro faz ‘vistoria’ em UPA e funcionários acionam a polícia

Funcionários de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, acionaram a polícia na noite desta quarta-feira, 13, após o vereador Gabriel Monteiro ir ao local para realizar uma “vistoria”. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o parlamentar estava acompanhado de quatro assessores e apresentou “comportamento agressivo” com os profissionais de saúde que estavam de plantão na unidade. “A visita terminou logo após a chegada dos policiais. No momento da visita, quatro médicos estavam de plantão na unidade”, informou a pasta. A Polícia Militar confirmou que foi acionada e afirmou que Monteiro não quis ir à delegacia e se retirou do local.

O vereador pode ter descumprido uma decisão judicial ao visitar a UPA. A Justiça Federal determinou que Monteiro só pode ir às unidades de saúde desarmado e com apenas um assessor. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil. O parlamentar se manifestou sobre a visita na UPA nas redes sociais. “O intuito é me destruir. Fiscalizei ontem a UPA de RM, mais uma vez flagrei abandono de consultório fora do horário previsto, chamaram a polícia contra… Mim. Agora no jornal falam que eu descumpri uma ordem judicial que eu sequer fui citado. Querem que eu desista de qualquer jeito!”, escreveu. Nessa UPA eu já flagrei inumeráveis folhas de ponto adulteradas, diversos doutores dormindo durante horário de atendimento, emergência fechada por falta de profissionais, família desesperada porque perdeu parente sem atendimento. E o errado sou eu de fiscalizar”, acrescentou.