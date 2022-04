Gabriel, O Pensador revela que tem alopecia, doença que fez Jada Pinkett perder o cabelo

O cantor Gabriel, o Pensador revelou que sofre de alopecia, mesma doença que fez Jada Pinkett ficar careca. O artista decidiu falar sobre o assunto abertamente depois que Will Smith deu um tapa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022. O ator se irritou com o humorista, pois ele fez uma piada dizendo que sua mulher poderia participar da sequência de “GI Jane” por estar com a cabeça raspada. “Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode. Na época, não falei publicamente, mas foi o motivo pelo qual eu tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da ‘Turma da Mônica’ e de personagem do filme ‘Planeta dos Macacos’”, desabafou o rapper no Instagram. Ele postou uma foto do seu antes e depois e acrescentou: “Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência”. A alopecia é uma doença que possui variações e Jada foi diagnosticada com a chamada “areata”. Nesse caso, além dos sinais indicativos na cabeça com a perda de fios, a pessoa pode apresentar queda de pelo em qualquer região do corpo.