GACC-BA promoverá feijoada beneficente na Fonte Nova em outubro

-O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) vai realizar uma feijoada beneficente no dia 15 de outubro, na Arena Fonte Nova. A segunda edição do evento acontecerá no Lounge Premium do estádio, das 12h às 18h.

O objetivo da feijoada é arrecadar fundos para a instituição. Os bilhetes serão vendidos por R$ 150, na sede do GACC ou pelo telefone 3399-2010, e todo o valor arrecadado com a compra dos bilhetes será utilizada para apoiar o projeto Alimentando a Solidariedade, que visa a requalificação da cozinha e melhorias da brinquedoteca da instituição. As atrações musicais ainda não foram confirmadas.

“A Feijoada do Amor’ é um projeto vitorioso e, na sua primeira edição, contou com o comprometimento e solidariedade de muitos parceiros, como a Arena Fonte Nova, que cedeu gentilmente seu espaço para a realização do evento. Somos imensamente agradecidos pela parceria e contamos o apoio do nosso público para repetir o sucesso neste segundo ano da nossa feijoada”, destaca Roberto Sá Menezes, representante do GACC-BA.

“Se tivermos condição de contribuir para dar um dia a mais de vida com qualidade ao ser humano e à criança em particular, que é algo que me sensibiliza muito, isso é algo fantástico para nós da Arena que lidamos sempre com a alegria e com a emoção das pessoas. E nesse sentido, conte com nosso apoio para que essa segunda edição da Feijoada do Amor possa se repetir de uma forma ainda melhor do que o sucesso alcançado na primeira edição”, afirma Dênio Cidreira, da Arena Fonte Nova.