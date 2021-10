Gads comemora Dia das Crianças no Parque Nacional

Destaque



Publicado em 10 de out de 2021 e atualizado às 21:59

O Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social) antecipou a comemoração do Dia das Crianças, com uma vasta programação no último sábado (09) na Aldeia Trevo do Parque II, no entorno do Parque Nacional do Monte Pascoal. Participaram cerca de 120 crianças e adolescentes, que se divertiram com as atividades.

Além de distribuição de brinquedos e guloseimas, houve apresentação de cantos, danças e competições esportivas, valorizando a cultura indígena. O evento teve a participação de atiradores do Tiro de Guerra 05-06 e alunos da Facisa e apoio de comerciantes, pessoas físicas e voluntários do Gads.

Ao final da programação foi sorteada uma bicicleta, contemplando a estudante Eduarda Pataxó, que ficou emocionada. “Estou bastante feliz por ter ganho uma bicicleta para me divertir e facilitar a ida à escola”, comemorou.

A presidente do Gads, Ninha Garcia, agradeceu aos participantes e colaboradores e disse que a antecipação do evento para o dia nove serviu para viabilizar a diminuição de custos com a contratação de serviços.

“Tivemos economia com o aluguel de equipamentos de diversão como pula-pula e até na compra de brinquedos e doces que não foram doados”, justificou. Segundo ela, foram distribuídos mais de 160 brinquedos durante a festa.

Para o cacique Antônio Conceição Pataxó, a programação proporcionou diversão às crianças, além de promover a interação com os demais participantes.

“Estamos bastante felizes e agradecemos o empenho dos organizadores”, disse. Completou a líder Zélia Rocha que “essa festa vai ficar marcada na memória das crianças e de todo o povo pataxó da Aldeia Trevo do Parque II”.

Por Domingos Oliveira (fotos: Gads)