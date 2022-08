Gads promove oficina de cerâmica em Itamaraju

Em parceria com o poder público municipal, o Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social) realizou em Itamaraju a oficina de artesanato em cerâmica “Construindo sonhos através da arte com as mãos”. O objetivo do curso, encerrado no último fim de semana, é promover oportunidade para a geração de emprego e renda, respeitando os objetivos do desenvolvimento sustentável.

O aprendizado foi posto em prática por meio de uma parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social e de Esporte e Cultura. A oficina foi ministrada na sede do CRAS I (Centro de Referência de Assistência Social) pelo artesão Mário Lúcio, com aulas práticas e teóricas dirigidas às pessoas de baixa renda.

“A cidade de Itamaraju tem um potencial muito grande para o segmento de produção de cerâmica, e esse curso tem o objetivo de preparar profissionais para ingressar na atividade e garantir emprego e renda”, argumentou Ninha Garcia, presidente do Gads.

O monitor do curso, Mário Lúcio, ressaltou que “com novas etapas do projeto e com mais pessoas envolvidas, o município de Itamaraju venha a se destacar como um centro cerâmico artesanal”.

Segundo Vinicius Borges, dirigente da ONG, as vagas foram preenchidas em massa por mulheres, valorizando a participação feminina em atividades geralmente ocupadas por homens. “É um fato muito relevante e que chama à atenção. Isso me deixa muito feliz, pois é possível ver que a busca por representatividade feminina nessa área está cada vez maior”, destacou o ativista.

Fonte: Gads