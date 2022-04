‘Gafe’ da produção reforça teoria de eliminação falsa de Arthur entre brothers

A especulação de a saída de Arthur Aguiar ter sido falsa aumentou entre os brothers no BBB 22. Jessi encontrou o avatar do brother na academia. A cada eliminação, o avatar de cada um é retirado do painel.

“O paredão é falso, olha aqui! O Arthur ainda está na academia, gente”, gritou Jessi para Eliezer e Linn, que conversavam sobre a possibilidade de o brother não ter sido eliminado de verdade. “Não tiraram nem o Arthur da academia, muito estranho”, disse Eliezer.

Antes, na cozinha, Linn foi a primeira que levantou essa hipótese. “E se for falso?”, perguntou. “Não dá tempo. Se ainda tivesse prova hoje podia ser, mas não dá mais tempo”, respondeu Jessi. Scooby cogitou que Arthur voltaria na quinta-feira, mas Gustavo também duvida dessa possibilidade.

“Não acho que vai acontecer. Não dá mais tempo, não. Paredão gaslo tem que ser do início pra metade [do programa]”, justificou Gustavo.