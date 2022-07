Galo detona por mês grana que banca salários de Lewa e Raphinha no Barça

Como você gastaria R$ 6,4 milhões por mês se dirigisse seu time do coração? Enquanto você pensa, aqui vão alguns exemplos de como esse dinheiro é significativo. Dá para bancar com sobras dois meses da folha do Cruzeiro, líder folgado da Série B do Brasileiro – depois dos últimos reforços, Ronaldo desembolsa cerca de R$ 3 milhões/mês com elenco e comissão técnica.

Também é possível pagar os salários dos três treinadores mais caros do futebol brasileiro: Abel Ferreira ganha R$ 2,8 milhões no Palmeiras, Vitor Pereira embolsa R$ 1,9 milhão no Corinthians, enquanto Cuca recebe R$ 1,5 milhão no Galo.

Quer mais? Então saiba que os R$ 6,4 milhões do começo do texto são exatamente o que o Barcelona vai desembolsar mensalmente com os vencimentos de sua nova dupla de ataque, formada por Lewandowski e Raphinha. O polonês, comprado do Bayern de Munique por quase 50 milhões de euros ou R$ 264 milhões, tem salário de R$ 3,9 milhões, contra R$ 2,5 milhões de Raphinha, adquirido do Leeds por 58 milhões de euros ou R$ 307 milhões fixos – existem mais R$ 47 milhões em bônus atrelados à performance do atacante brasileiro.

Agora você deve estar se perguntando: por que o Nicola está batendo tanto na tecla dos R$ 6,4 milhões por mês. Porque é esse caminhão de dinheiro que o Galo “jogou pelo ralo” a cada 30 dias no ano passado apenas com os juros de sua dívida monstruosa.

Você não entendeu errado! Somente o custo da dívida próxima a R$ 1,3 bilhão do Atlético foi responsável por tirar dos caixas atleticanos R$ 77 milhões durante o ano de 2021 – foram R$ 19 milhões em juros pelos tributos atrasados e outros R$ 58 milhões em juros sobre financiamentos.

Todos os números constam do balanço oficial do Atlético e revelam o tamanho do estrago causado por antigas administrações. Não fosse pelo rombo e o Galo certamente seria capaz de montar um time ainda mais forte e candidato a qualquer título, no Brasil e especialmente América do Sul. Ou você discorda?