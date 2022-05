Galo x Palmeiras e Corinthians x Flamengo: possíveis duelos na Libertadores

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos nesta sexta-feira, em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O chaveamento da competição reserva grandes emoções para as quartas de final. Confrontos como Atlético x Palmeiras e Corinthians x Flamengo podem acontecer.

O Superesportes analisa abaixo os possíveis duelos nas quartas de final!

Confronto de brasileiros?

No primeiro chaveamento, os confrontos das oitavas são: Athletico-PR x Libertad-PAR e Fortaleza x Estudiantes-ARG. Os dois times brasileiros decidirão a vida no torneio jogando fora de casa. Existe a chance de um duelo entre os dois times do país nas quartas de final.

Atlético x Palmeiras?

A semifinal da Libertadores do ano passado pode se repetir mais cedo neste ano. O Atlético encara o Emelec-EQU, enquanto o Palmeiras joga contra o Cerro Porteño-PAR. Caso as duas equipes brasileiras se classifiquem, se enfrentarão nas quartas (neste ano, o Galo decidiria a vida fora de casa, diferentemente do ano passado). O classificado desse chaveamento enfrentará o semifinalista da chave citada acima.

Corinthians x Flamengo?

Corinthians e Flamengo podem se reencontrar na Copa Libertadores após 12 anos. Em 2010, o Rubro-Negro levou a melhor pelo gol marcado como visitante. Para que o duelo aconteça nas quartas de final, os paulistas precisam eliminar o Boca Juniors-ARG, enquanto os cariocas têm que passar pelo Tolima-COL.

Argentino na semifinal

O último chaveamento da Copa Libertadores coloca quatro argentinos em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. O Vélez Sarsfield encara o River Plate, enquanto o Talleres enfrenta o Colón.

Veja abaixo o chaveamento completo