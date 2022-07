Galvão Bueno ainda está internado após cirurgia e médicos revelam seu estado de saúde

Depois de ser submetido a uma cirurgia na coluna na última sexta (29), Galvão Bueno segue internado em um hospital de São Paulo. Apesar de ainda não estar em condições de dar entrevista, sua esposa Desirée Soares explicou que a operação foi bem sucedida.

Segundo ela, a operação correu bem e os médicos responsáveis pelo caso do narrador pretendem dar alta a ele nos próximos dias. “Ele já está andando”, garantiu Desirée.

“O procedimento já foi realizado, ele está bem, se recuperando no quarto e terá alta nos próximos dias”, explicou a parceira do jornalista em entrevista a revista Quem.

Galvão Bueno segue internado após cirurgia na coluna, feita em São Paulo (Foto: Reprodução / Tv Globo)

Galvão está internado no Albert Einstein desde a tarde da última quinta-feira, 28 de julho, quando fez um check-up geral antes de embarcar para cobrir a Copa do Mundo no Catar. Antes do início do evento em novembro, Bueno também fará algumas preparações vocais.

“Após a análise de um dos exames de rotina, ele e os médicos operam por um procedimento de correção de uma pequena fissura preexistente, da época em que ele jogava basquete, na L5 e que estava causando dores”, acrescentou ela.

Assim que chegou ao local, o jornalista foi recebido pelo neurocirurgião Hallim Feres Júnior. Ele entrou no hospital acompanhado por uma equipe da Rede Globo responsável por gravar e produzir um documentário de Galvão para o streaming de filmes da emissora, o Globoplay.

Vale lembrar que, após 41 anos trabalhando para a emissora do “plim-plim”, essa será a última copa de futebol que a Globo terá a narração do profissional na equipe de cobertura do evento, uma vez que ele já anunciou sua saída da empresa no final deste ano.

