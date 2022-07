Galvão Bueno é internado em São Paulo e seu estado de saúde é revelado

Galvão Bueno foi internado nesta quinta-feira (28) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O narrador pretende fazer exames para checar a saúde antes da Copa do Mundo no Catar, que acontece em novembro deste ano.

De acordo com informações do site ‘Notícias da TV’, Galvão chamou atenção no hospital depois de ser internado acompanhado de uma equipe de filmagens que está gravando um documentário sobre sua carreira no Globoplay.

Vale lembrar que Bueno está bem e deve receber alta nos próximos dias.

Globo prepara documentário para se despedir de Galvão Bueno A TV Globo está preparando um documentário em homenagem a Galvão Bueno, que se despede da emissora após a Copa do Mundo no Catar. A ideia é relembrar a trajetória de sucesso do locutor no mundo dos esportes.

A expectativa é de que o documentário chegue ao catálogo do Globoplay em outubro. Em março deste ano, Galvão anunciou que não renovaria o contrato com a Globo depois de 41 anos de casa.

