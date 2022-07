Games With Gold deixará de incluir jogos de Xbox 360

Todo mês os assinantes da Live Gold ganham sem custo extra quatro jogos no Games With Gold, sendo dois jogos de Xbox One e dois jogos de Xbox 360. No entanto, a Microsoft acaba de anunciar que irá mudar essa estratégia.

A partir de Outuro, o Games With Gold não irá mais incluir jogos de Xbox 360. De acordo com a Microsoft, o motivo seria que alcançaram o limite de jogos do console que poderiam oferecer. A assinatura agora será focada em jogos de Xbox One.

partir de 1º de outubro de 2022, os jogos mensais fornecidos aos membros do Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold via Games with Gold não incluirão mais títulos do Xbox 360. Atingimos o limite de nossa capacidade de trazer jogos do Xbox 360 para o catálogo. No entanto, o Games with Gold continuará a incluir títulos emocionantes do Xbox One e descontos exclusivos a cada mês.

Isso não afetará nenhum jogo de Xbox 360 baixado antes de outubro de 2022. Todos os títulos do Xbox 360 que você resgatou por meio do Games with Gold antes dessa data serão seus para manter em sua conta Xbox, independentemente de você continuar com sua assinatura. Obrigado por ser um membro fiel.

Infelizmente não está claro se a Microsoft planeja diminuir a quantidade de jogos por mês para os assinantes para 2 títulos ou irá aumentar o número de jogos de Xbox One fornecidos.