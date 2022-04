Gari é morto a tiros em distrito de Alcobaça

Tandy Muniz foi morto com uma sequência de tiros, durante o período noturno desta quinta-feira (31) último dia de março, no distrito de São José, região pertencente ao município de Alcobaça.

Após os disparos moradores mantiveram contato com as autoridades, sendo destinadas guarnições, que promoveram o isolamento do cenário do crime de homicídio.

A vítima prestava serviços no setor de limpeza pública do município.

Nos últimos dias esse é o terceiro assassinato e nenhum suspeito foi preso.

A ação criminosa é similar, no entanto, a lei do silêncio permanece na pequena comunidade.

Um inquérito deverá apurar a autoria e motivação do assassinato, também deverá verificar se os crimes tem algum tipo de ligação.