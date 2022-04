Garoto de 13 anos é assassinado em bairro de Itamaraju

Um adolescente foi assassinado no bairro Vista em Itamaraju, na primeira hora deste domingo (10), com diversos tiros na região da cabeça.

O menor identificado como Alex Gomes de Oliveira (13 anos), foi alcançado pelo atirador que disparou ao menos 15 vezes contra a vítima.

O assassinato foi registrado na rua Montes Claros e cápsulas de calibre 380 foram encontradas no local do crime.

As autoridades policiais foram notificadas e o cenário do homicídio isolado por guarnições da PM.

O delegado Kleber Gonçalves autorizou o levantamento cadavérico e servidor público Anderson Barbosa realizou a remoção para o IML de Itamaraju.

O caso será investigado para apurar a autoria e motivação do assassinato.

No entanto, a lei do silêncio prevalece no caso.