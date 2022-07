Garoto de 13 anos é assassinado enquanto brincava em Teixeira

Antony Sadrak de Souza Oliveira (13 anos), foi assassinado nesta quarta-feira (13), na região do Arcoverde em Teixeira de Freitas.

O menor brincava com uma pipa, quando os autores aproximaram ocupando uma motocicleta e efetuaram uma sequência de disparos.

Os vários tiros foram ouvidos por moradores, que ficaram assustados. Os criminosos fugiram na sucessão dos fatos.

Os moradores mantiveram contato com as autoridades, que estiveram no local e isolaram a cena do crime.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido para o IML do município.

A equipe de peritos coletou evidencias do crime e um inquérito foi aberto para apurar a motivação e autoria do assassinato.